Самопроявленные Божества Нрисимхадева в Дхаме
Содержание
- Шри Сваямбхува Джвала Нрисимха (Аховалам, Индия)
- Шри Сваямбхува Джхарни Нрисимха Свами (Бидар, Карнатака, Индия)
- Шила Шри Нрисимха Свами (Аховалам, Индия)
- Абая Хастха Сваямбху Шри Лакшми Нрисимха (Агарам Аграхарам, Хосур Талук, Кришнагири, Тамил Наду, Индия)
- Шри Шри Лакшми Нрисимха (Деванахалли, Бангалор, Карнатака, Индия)
- Шри Вира Нрисимха (Аховалам, Индия)
- Шри Сваямбху Камбада Йога Нрисимха (Чханнапатна, Карнатака, Индия)
- Шри Сваямбху Бхувараха Нрисимха (Халаси, Карнатака, Индия)
- Шри Ахобала Лакшми Нрисимха (Тумкур, Карнатака, Индия)
- Шри Гуру Нрисимха (Удупи, Индия)
Божественный Даршан: Шри Сваямбхува Джвала Нрисимха (Аховалам, Индия)
О ШРИ СВАЯМБХУВА ДЖВАЛА НРИСИМХЕ:
Шри Сваямбхува Джвала Нрисимха является самопроявленным Божеством. «Джвала» (те́лугу) или «Джахала» (санскрит) означает «Огненный», а слово «Сваямбхува» (санскрит) означает «Изначальный» или «Самопроявленный».
Сейчас видна лишь верхушка Божества Шри Сваямбхува Джвала Нрисимхи, само Божество находится в земле, согласно летописям Аховалам Шри Сваямбхува Джвала Нрисимха имеет Угра форму. Полностью Божество Шри Сваямбхува Джвала Нрисимха никто не видел.
ИСТОРИЯ БОЖЕСТВА:
Ранее (в предыдущую югу) Шри Сваямбхува Джвала Нрисимхе поклонялись в храме, но с течением времени пуджари не смогли осуществлять поклонение на должном уровне (по одной из версий начало Кали-юги), так как из Него исходили языки пламени. Рассердившись на это, Шри Сваямбхува Джвала Нрисимха пришел на вершину холма Венкате́швара, который находится рядом с рекой Кришна.
На вершине этого холма Божество покрылось муравейником. Сейчас муравейника нет, но Шри Сваямбхува Джвала Нрисимха ушел под землю, и видна лишь верхушка Божества. До сих пор из земли иногда исходят небольшие языки пламени. Отмечая эту особенность Божества, паломники приносят масляные фитильки Шри Сваямбхува Джвала Нрисимхе.
Возле Шри Сваямбхува Джвала Нрисимха Свами установлены Мурти Шри Гаруды, Шри Сударшаны Чакры и раковины Шри Панчаджаньи.
Божественный Даршан: Шри Сваямбхува Джхарни Нрисимха Свами (Бидар, Карнатака, Индия)
О ХРАМЕ ШРИ СВАЯМБХУВА ДЖХАРНИ НРИСИМХА СВАМИ:
Храм Шри Сваямбхува Джхарни Нрисимхи находится недалеко от Аховалам, в городе Бидар, штата Карнатака. Храм Шри Сваямбхува Джхарни Нрисимхи очень необычный, фактически, это пещера наполовину затопленная водой.
Пещера в которой находится храм Шри Сваямбхува Джхарни Нрисимхи называется Зарана, она является частью горы Маничула. Внутри храма находится 300 метровый туннель, наполовину заполненный водой (высота воды в туннеле достигает от 1,5 до 1,8 метра). На потолке пещеры живут летучие мыши, они летают по всему туннелю. Удивительной особенностью храма является тот факт, что летучие мыши еще ни разу никому не причинили вреда.
Алтарная пещера находятся в конце 300 метрового туннеля. На алтаре находятся два Божества Шри Сваямбхува Джхарни Нрисимха и Шри Шива Лингам.
КАК ПОЯВИЛСЯ ШРИ СВАЯМБХУВА ДЖХАРНИ НРИСИМХА?
Шри Сваямбхува Джхарни Нрисимха, это самопроявленное Божество. Слово «Сваямбхува» на санскрите означает «Изначальный» или «Самопроявленный», а слово «Джхарни», это имя демона Джхарасуры, на молитву которого ответил Господь Нрисимха.
Священные летописи Аховалам рассказывают, что в эпоху правления Чакшуша Ману (начало правления) Шри Нрисимха явился в этой местности, чтобы защитить Своего преданного Шри Прахладу Махараджа. Шри Нрисимха убил не только демона Хираньякашипу, но и множество других демонов. Одним из них, был демон по имении Джхарасура.
Джхарасура жил в пещере и поклонялся Шри Махадеву Шиве в форме Шри Шива Лингама. В момент своей смерти от руки Верховного Господа демон Джхарасура обратился к Нрисимхе с молитвой. Он попросил Его проявиться в пещере, где он жил и поклонялся Шри Махадеву Шиве, он также молил Верховного Господа даровать ему прибежище у Его лотосных стоп.
Шри Нрисимха ответил на молитву демона Джхарасуры и проявил Свой Божественный облик в виде Божества — Джхарни Нрисимхи, в пещере этого демона. После смерти демон обрел прибежище у лотосных стоп Шри Сваямбхува Джхарни Нрисимхи, он стал водой* которая наполовину заполняет туннель храма.
Благодаря искренней молитве и милости Верховного Господа, демон Джхарасура стал преданным Нрисимхи, и на протяжении множества юг, с любовью служит Божеству, омывая Его лотосные стопы (воду этой пещеры используют в ежедневном служении Шри Нрисимхи)».
*источником воды, которая заполняет туннель храма Шри Сваямбхува Джхарни Нрисимхи является не пересыхающий родник, согласно священным летописям храма, этим родником стал демон Джхарасура.
САМОЕ МИЛОСТИВОЕ БОЖЕСТВО:
Шри Сваямбхува Джхарни Нрисимха самопроявился в скале пещеры. У Него две руки (Он держит их перед Собой на уровне груди). Лицо Божества очень красиво. Можно увидеть большие глаза, прямой нос, густую гриву, язык и нежную улыбку.
Шри Сваямбхува Джхарни Нрисимху считают одним из самых милостивых форм Нрисимхи, это первое Божество самопроявившееся в ответ на молитвы демона. Шри Джхарни Нрисимха отличается очень отзывчивым характером. К Нему обращается огромное число паломников. Вода в тоннеле храма ценится за свои лечебные свойства, она излечивает многие кожные заболевания.
Одновременно в алтарной пещере храма могут находится только восемь человек (из-за ограниченного пространства алтарной пещеры). Божеству проводят поклонение со всей пышностью, по высоким стандартам».
Божественный Даршан: Шила Шри Нрисимха Свами (Аховалам, Индия)
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ШРИ НРИСИМХИ. ПОЧЕМУ ОН НАХОДИТСЯ В РЕКЕ?*:
В самом начале правления Сваямбхувы Ману, это в конце предыдущей калпы (день Брахмы равен 4 320 000 000 земных лет), когда уничтожалась вселенная, демон по имени Хаягрива похитил у Брахмы ведическое знание. Поэтому в начале манвантары Сваямбхувы Ману (в одной калпе 14 манвантар, т.е. за один день Брахмы сменяются 14 Ману, прародителей человечества), Верховный Господь Шри Кришна воплотился в облике рыбы Шри Ма́тсья Дева и спас Веды.
Веды, приняв человеческий облик, обратились к Верховному Господу Ма́тсье с просьбой всегда думать о Верховном Господе и служить Ему. Господь Ма́тсья согласился исполнить их просьбу, и попросил их воплотиться в форме реки Шри Кришнавени, так как в скором времени Верховный Господь собирался прийти как Шри Нрисимхадев. Веды воплотились в форме реки Шри Кришнавени, которая протекает в Аховалам, месте где в Сатья Югу находился дворец Хираньякашипу.
После сражения с Хираньякашипу, Шри Нрисимха поднялся на вершину горы Ведадри**, Он находился в форме Шри Джвала Нрисимха Свами. Брахма увидел Господа Нрисимху в этой форме. Он был поражен на столько***, что попросил Его прийти на Сварга Локу в этой форме (в виде Шилы). Верховный Господь согласился. Брахма перенес Шилу Шри Джвала Нрисимхи на Сварга Локу. Брахма не успел еще вознести Верховному Господу прекрасную молитву, как вся Сварга Лока покрылась огнем от языков пламени, исходивших от Шилы Нрисимхи. Брахме ничего не оставалось делать, как вернуть Шилу Шри Джвала Нрисимхи обратно в Аховалам. Шри Брахмадев лично перенес Шилу в реку Кришнавени. В реке Шила остыла. Ее прохладные воды смогли угасить огонь Шилы Шри Джвала Нрисимхи.
ПОЧЕМУ БРАХМА НЕ ОСТАВИЛ ШИЛУ ШРИ ДЖВАЛА НРИСИМХИ В РЕКЕ НА СВАРГА ЛОКЕ? КАК РЕКА ШРИ КРИШНАВЕНИ СМОГЛА УСПОКОИТЬ ШРИ ДЖВАЛА НРИСИМХУ?
Как мы знаем из истории, приведенной выше, река Шри Кришнавени является воплощением Вед. Долгое время пребывая в разлуке с возлюбленным Господом, река Шри Кришнавени начала возносить молитвы Верховному Господу с просьбой о том, чтобы ежедневно видеть Верховного Господа и поклоняться Ему. Молитвы реки Шри Кришнавени, были настолько искренними, что Шри Нрисимха Свами не смог не ответить на молитвы. Поэтому Брахма принес Шилу в реку Шри Кришнавени. Воды реки были настолько полны любовью к Верховному Господу, что смогли утихомирить огонь, исходивший от Шилы Шри Джвала Нрисимхи.
С тех самых пор Шри Нрисимха всегда находится в водах реки Шри Кришнавени, и она на протяжении многих Манвантар служит своему Возлюбленному Господу, омывая Его и давая Ему прохладу.
ШИЛА ШРИ НРИСИМХА СВАМИ — САМОЕ ДРЕВНЕЕ БОЖЕСТВО АХОВАЛАМ:
История Шилы описана в летописях Аховалам. Эта лила происходила в Манвантару, которой правил Сваямбхува Ману. Сейчас мы живем в эпоху правления Шраддхадева Ману (или Вайвасвата Ману, он же царь Сатьяврата). Приблизительное время правления одного Ману 308 миллионов земных лет (приблизительно на период правления одного Ману приходится 71 маха-юга).
Таким образом приблизительный возраст Шилы Шри Нрисимха Свами составляет 1 миллиард 848 миллионов лет. За этот период времени произошло приблизительно 490 воплощений Шри Нрисимхи.
ШИЛА ШРИ НРИСИМХА СВАМИ В НАШЕ ВРЕМЯ:
Раньше самопроявленное Божество Шила Шри Нрисимха Свами было больше покрыто водой. Сейчас река Шри Кришнавени немного обмелела, и рядом с Шилой Шри Нрисимхи стала доступна взору еще одна Шила (она находится рядом с Шри Нрисимха Свами). Одни утверждают, что это Шила Шри Прахлада Махараджа, другие, что это возлюбленная супруга Шри Нрисимхи — Шри Лакшми Деви.
Самые отважные преданные получают Даршан Шилы Шри Нрисимха Свами, подплывая к Нему и оплывая вокруг Него.
*история Шилы Шри Нрисимха Свами рассказана пуджари Храма из Аховалам. Рассказ был переведен с телугу (язык местных жителей Аховалам) на английский язык, а с английского языка на русский. Приносим извинения за какие либо неточности.
**в различных писаниях описано множество мест, которые посетил Шри Нрисимха после сражения с Хираньякашипу. К примеру, в Маяпур Дхаме есть озеро, на которое пришел Нрисимха после сражения с Хираньякашипу (Шри Нрисимха Свами омыл свои когти от крови Хираньякашипу в этом озере). В этом нет никаких противоречий, так как с начала дня Брахмы Шри Нрисимха Свами приходил приблизительно 490 раз (до настоящего времени).
***Шри Нрисимха Свами очень красив даже находясь в Своей «Угра» или «Джвала» форме.
Божественный Даршан: Абая Хастха Сваямбху Шри Лакшми Нрисимха (Агарам Аграхарам, Хосур Талук, Кришнагири, Тамил Наду, Индия)
ИСТОРИЯ АБАЯ ХАСТХА СВАЯМБХУ ШРИ ЛАКШМИ НРИСИМХИ:
Абая Хастха Сваямбху Шри Лакшми Нрисимха самопроявился в огромном куске скалы в деревне Агарам Аграхарам. В деревне Агарам Аграхарам живет преданный Шри Нрисимха Свами, он владеет небольшим участком земли в этой деревне. Однажды, несколько лет назад к нему во сне пришел Нрисимха и сказал, что Он лично присутствует на его земле в форме Божества. Проснувшись преданный Шри Нрисимха Свами начал перекапывать весь свой участок земли, но к сожалению ничего не нашел, кроме огромного куска скалы. Он нанял бульдозер, чтобы перевести этот кусок скалы, но к удивлению всех собравшихся бульдозер не смог поднять камень (хотя для бульдозера, такой размер скалы не является препятствием) и сломался.
Этой же ночью Шри Нрисимха опять пришел во сне к Своему преданному, и сказал ему, что Он самопроявился в скале, которую он пытался переместить со своего участка. Нрисимха попросил Своего преданного выкопать пруд рядом с этим местом, где находится самопроявленное Божество.
Проснувшись преданный так и поступил. Сломавшийся бульдозер чудом заработал, и местные жители смогли выкопать пруд рядом с Шилой Божества Шри Нрисимхи. На глубине 6 футов (1,82 метра) местные жители нашли природный источник чистой и очень сладкой питьевой воды (хотя в этих местах никогда не было никаких водоемов).
Об удивительной находке самопрявленного Божества Шри Нрисимхи сообщили духовному лидеру Аховалам Е. С. Джияр Шри Сатакопа Шри Ранганатха Йатендра Махадешикан Свами (46 в ученической преемственности), он приехал и провел для Божества пышную церемонию поклонения. Местные преданные установили небольшой Храм в честь Шри Нрисимхи и назвали Божество Абая Хастха Сваямбху Шри Лакшми Нрисимха Свами».
Божественный Даршан: Шри Шри Лакшми Нрисимха (Деванахалли, Бангалор, Карнатака, Индия)
Эта уникальная Шила Шри Шри Лакшми Нрисимхи находится в сельской местности Деванахалли.
Уникальность Шилы состоит, в том что даршан самопроявленного Божества Нрисимхи получают через зеркало.
С одной стороны Шилы находится самопроявленное Божество Шри Лакшми Деви, Ее даршан получают непосредственно (как в обычном Храме), а даршан самопроявленного Шри Нрисимха Свами только через Его отражение в зеркале. Повернуть Шилу невозможно, так как это вершина скалы, Храм построили вокруг самопроявленных Божеств Шри Шри Лакшми Нрисимхи. В Сатья-югу в этом месте проходила лила Нрисимхадева.
Божественный Даршан: Шри Вира Нрисимха (Аховалам, Индия)
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ШРИ ВИРА НРИСИМХИ:
Шри Вира Нрисимха — уникальное Божество Шри Нрисимхадева. Божество Шри Вира Нрисимха — самопроявленое. Шри Вира Нрисимха проявился в ответ на молитвы семи Риши*, которые медитировали в этом месте в Сатья-югу.
Шри Вира Нрисимха проявился на вершине скалы в небольшой пещере в которой находились Риши*. «Вира» означает «Сражающийся». В этом самом месте Риши* начали поклонение Шри Вира Нрисимха Свами».
*Риши — дословно переводиться как «Провидец» или «Мудрец», которые обладали знаниями вед. Главные мудрецы назывались «Сапта Риши». Согласно «Вишну Пуране» их имена: 1. Крату, 2. Пулаха, 3. Пуластья, 4. Атри, 5. Ангирас, 6. Васиштха, 7. Бхригу.
ШРИ ВИРА НРИСИМХА СВАМИ И МАТУШКА ПАДА СЕВАНАМ.
Храм долгое время находился в полном запустении, но благодаря Матушке Пада Севанам, Храм преобразился в разы. В свои 74 года она отважно поехала одна в джунгли со всеми своими Божествами, чтобы служить Господу Шри Вира Нрисимхе. Она поехала не смотря ни на что, хотя не знала языка, у нее не было денег на билеты!
В Южной Индии очень строго относятся к женщинам и не подпускают их к Божествам**. Это считается нарушением традиции. Она говорила: «Я ничего не знаю, но Гопал мне сказал — ехать!».
Ее все отговаривали. Она опять приходила и говорила: «Я спросила, и Гопал сказал мне, что я всё равно должна ехать к Шри Вира Нрисимхе! Он страдает! Ему же никто не служит!».
После приезда Матушки Пада Севанам в Аховалам молва об этой бабушке распространилась молниеносно. Люди приходили увидеть эту женщину, святую из Азербайджана. Одни приносили воду, другие вещи. Через некоторое время мужчины построили для нее хижину (до этого она жила в палатке). Женщины стали помогать ей убираться в Храме и в ее доме. Закипела жизнь.
Все жители Аховалам приняли её как святую. Люди полюбили её за простую сердечную любовь к Шри Кришне. И хотя она не знала ни местного языка, ни английского, а на санскрите только: «Бхагаван Шри Кришна» люди понимали ее. Она разговаривала половина на азербайджанском, половина на русском, но люди все понимали из ее сердца.
Люди стали приходить каждый день, так возобновилось поклонение Шри Вира Нрисимхе.
Новость о приезде старой женщины в Аховалам дошла до репортеров. Они пришли увидеть всё своими глазами. Написали статью, которая взорвала прессу! Статью начали перепечатывать другие газеты по всей Индии, газеты в Азербайджане и в других городах.
Люди потекли отовсюду увидеть эту женщину и Божество Шри Вира Нрисимхи.
Мэр штата Андхра Прадеш прочитал статью и был поражен: «Ничего себе, в моём штате это происходит! Мы должны увидеть эту женщину!». Мэрия приехала с мигалками, поднялась на гору. Увидели Матушку Пада Севанам. Вокруг нее все что-то делают, она в экстазе служит Божествам.
Мэр сказал: «Мы называем себя преданными Шри Кришны, но кто мы такие? Посмотрите в каком состоянии наш Храм и посмотрите на наши дома! Мы себе условия создали, а условия для Шри Кришны нет! Мы бросили Его здесь! И мы называем себя преданными Шри Кришны? А это прежде всего касается меня! Я беру на себя ответственность, чтобы собрать необходимые деньги, и все здесь благоустроить. Провести сюда дорогу, электричество, воду. Сделать, нормальный подход к Храму. Облагородить Храм. Обеспечить должное поклонение нашему Шри Вира Нрисимхе!».
По указанию мэра создали фонд. На гору проложили дорогу, сделали автостоянку. Сейчас рядом строят Храм Ханумана. Для Матушки Пада Севанам построили кирпичный дом. Вот так, один преданный своим примером может вдохновить миллионы людей на служение Господу!».
P.S. В 2016 году Матушка Пада Севанам оставила этот мир и вернулась в вечную обитель Шри Кришны Гопала. На прощальную церемонию пришло множество людей, все обряды провели брахманы Аховалам.
**имеется ввиду служение в Храмах, а не в домашних условиях.
Божественный Даршан: Шри Сваямбху Камбада Йога Нрисимха (Чханнапатна, Карнатака, Индия)
Шри Сваямбху Камбада Йога Нрисимха — уникальное самопроявленное Божество Шри Нрисимхадева! Божество находится на месте рождения Шри Гаруды!
Божество Шри Сваямбху Камбада Йога Нрисимха самопроявилось из каменной колонны (Его проявление датируется предыдущими Сатья-югами)! В этом месте совершали свои аскезы Шри Гаруда, Шриман Хануман и большое количество гандхарвов.
Храм Шри Сваямбху Камбада Йога Нрисимхи находится на вершине Холма. Местные жители рассказывают, что в древние времена в этом месте совершал свои аскезы Шукамуни. Он был великим преданным Господа, именно он установил каменный столп в этом месте. Он начал поклоняться этому каменному столпу, как Божеству. В ответ на его преданность и любовь Шри Нрисимха Свами по Своему желанию Сам проявился из этого столпа в Своей невероятно красивой форме.
Удивительным Божество Шри Сваямбху Камабада Йога Нрисимха делает то, что Он проявился из колонны и находится в умонастроении Йога Нрисимхи, хотя обычно Шри Нрисимхадев, проявленный из колонны, имеет умонастроение Шри Угра Нрисимхи.
В Храме находится прекрасное Божество Шри Гаруды, это Божество славится целительными способностями, по милости Шри Гаруды излечиваются многие заболевания (особенно заболевания кожи). Это удивительно милостивое умонастроение Шри Гаруды в месте Его рождения. Божеству проводят пышное поклонение.
Божественный Даршан: Шри Сваямбху Бхувараха Нрисимха (Халаси, Карнатака, Индия)
Шри Сваямбху Бхувараха Нрисимха сидит в необычной расслабленной позе. Божество Само проявилось из черного камня. Летописи Храма сообщают, что раньше Божеству Шри Сваямбху Бхувараха Нрисимхе поклонялись Девы (полубоги). Существует версия, что Шри Сваямбху Бхувараха Нрисимха проявился в Сатья-югу (но не в нашу, а в предыдущую Сатья-югу). Божество находилось на планете Девов и позднее было проявлено на Земле. По Своей беспричинной милости Шри Сваямбху Бхувараха Нрисимха снизошел на Землю, чтобы пролить милость на ее обитателей.
Шри Сваямбху Бхувараха Нрисимха невероятно красив и обаятелен, Его отличительной особенностью является прекрасная улыбка. Эта улыбка по своей красоте может соперничать с улыбкой Шри Чатравартхи Нрисимхи из Аховалам.
Божественный Даршан: Шри Ахобала Лакшми Нрисимха (Тумкур, Карнатака, Индия)
Шри Ахобала Лакшми Нрисимха является самопроявленной Шилой Шри Лакшми Нрсимхи. Имя «Ахобала» дано Божеству Шри Лакшми Нрисимхи по названию деревни в которой Он находится. Поклонение Ему осуществляется с Сатья Юги.
Божественный Даршан: Шри Гуру Нрисимха (Удупи, Индия)
Это самопроявленный Шалаграм. Изначально это Божество Шри Гуру Нрисимхи проявилось из медитации Шри Нарада Муни. Шри Гуру Нрисимхадев держит в обеих руках Сударшана Чакры, и сидит в необычной йогической асане. В начале творения этому Божеству поклонялся Брахма и Рудра.
Считается что поклонение Шри Гуру Нрисимхе приносит процветание, защиту от болезней и страхов.