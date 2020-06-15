Самопроявленные Божества Нрисимхадева в Дхаме

После сражения с Хираньякашипу, Шри Нрисимха поднялся на вершину горы Ведадри**, Он находился в форме Шри Джвала Нрисимха Свами. Брахма увидел Господа Нрисимху в этой форме. Он был поражен на столько***, что попросил Его прийти на Сварга Локу в этой форме (в виде Шилы). Верховный Господь согласился. Брахма перенес Шилу Шри Джвала Нрисимхи на Сварга Локу. Брахма не успел еще вознести Верховному Господу прекрасную молитву, как вся Сварга Лока покрылась огнем от языков пламени, исходивших от Шилы Нрисимхи. Брахме ничего не оставалось делать, как вернуть Шилу Шри Джвала Нрисимхи обратно в Аховалам. Шри Брахмадев лично перенес Шилу в реку Кришнавени. В реке Шила остыла. Ее прохладные воды смогли угасить огонь Шилы Шри Джвала Нрисимхи.

ПОЧЕМУ БРАХМА НЕ ОСТАВИЛ ШИЛУ ШРИ ДЖВАЛА НРИСИМХИ В РЕКЕ НА СВАРГА ЛОКЕ? КАК РЕКА ШРИ КРИШНАВЕНИ СМОГЛА УСПОКОИТЬ ШРИ ДЖВАЛА НРИСИМХУ?

Как мы знаем из истории, приведенной выше, река Шри Кришнавени является воплощением Вед. Долгое время пребывая в разлуке с возлюбленным Господом, река Шри Кришнавени начала возносить молитвы Верховному Господу с просьбой о том, чтобы ежедневно видеть Верховного Господа и поклоняться Ему. Молитвы реки Шри Кришнавени, были настолько искренними, что Шри Нрисимха Свами не смог не ответить на молитвы. Поэтому Брахма принес Шилу в реку Шри Кришнавени. Воды реки были настолько полны любовью к Верховному Господу, что смогли утихомирить огонь, исходивший от Шилы Шри Джвала Нрисимхи.

С тех самых пор Шри Нрисимха всегда находится в водах реки Шри Кришнавени, и она на протяжении многих Манвантар служит своему Возлюбленному Господу, омывая Его и давая Ему прохладу.

ШИЛА ШРИ НРИСИМХА СВАМИ — САМОЕ ДРЕВНЕЕ БОЖЕСТВО АХОВАЛАМ:

История Шилы описана в летописях Аховалам. Эта лила происходила в Манвантару, которой правил Сваямбхува Ману. Сейчас мы живем в эпоху правления Шраддхадева Ману (или Вайвасвата Ману, он же царь Сатьяврата). Приблизительное время правления одного Ману 308 миллионов земных лет (приблизительно на период правления одного Ману приходится 71 маха-юга).

Таким образом приблизительный возраст Шилы Шри Нрисимха Свами составляет 1 миллиард 848 миллионов лет. За этот период времени произошло приблизительно 490 воплощений Шри Нрисимхи.

ШИЛА ШРИ НРИСИМХА СВАМИ В НАШЕ ВРЕМЯ:

Раньше самопроявленное Божество Шила Шри Нрисимха Свами было больше покрыто водой. Сейчас река Шри Кришнавени немного обмелела, и рядом с Шилой Шри Нрисимхи стала доступна взору еще одна Шила (она находится рядом с Шри Нрисимха Свами). Одни утверждают, что это Шила Шри Прахлада Махараджа, другие, что это возлюбленная супруга Шри Нрисимхи — Шри Лакшми Деви.

Самые отважные преданные получают Даршан Шилы Шри Нрисимха Свами, подплывая к Нему и оплывая вокруг Него.

*история Шилы Шри Нрисимха Свами рассказана пуджари Храма из Аховалам. Рассказ был переведен с телугу (язык местных жителей Аховалам) на английский язык, а с английского языка на русский. Приносим извинения за какие либо неточности.

**в различных писаниях описано множество мест, которые посетил Шри Нрисимха после сражения с Хираньякашипу. К примеру, в Маяпур Дхаме есть озеро, на которое пришел Нрисимха после сражения с Хираньякашипу (Шри Нрисимха Свами омыл свои когти от крови Хираньякашипу в этом озере). В этом нет никаких противоречий, так как с начала дня Брахмы Шри Нрисимха Свами приходил приблизительно 490 раз (до настоящего времени).

***Шри Нрисимха Свами очень красив даже находясь в Своей «Угра» или «Джвала» форме.